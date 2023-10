Le Cactus : Jérôme de Warzée commente la relance des rénovations du Palais de Justice

Après nous avoir fait vivre les tout premiers mètres du lancement du tram à Liège pour le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée est cette fois-ci au pied du Palais de Justice de Bruxelles pour le lancement officiel de la rénovation du bâtiment.

Le palais de justice, fière bâtisse inscrite au patrimoine immatériel de l’Unescroc, est aujourd’hui à l’image du Prince Laurent : en gros manque de moyens. Les plafonds tombent bien plus vite que les verdicts, et l’eau s’y infiltre tellement qu’une statue de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio trône tout en haut du dôme.

Les premiers échafaudages datent du temps des pyramides, et chacun de nous se rappelle des Saintes Écritures, dans lesquelles Jésus dit : "Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai." Quelqu’un rétorqua : "Et le Palais de Justice de Bruxelles ?" Et Jésus pleura.

Mais cette fois-ci, ça y est, les rénovations vont enfin reprendre. On annonce que le premier coup de marteau sera donné en 2024. Le deuxième, en 2030. La rénovation totale devrait être achevée vers fin 40.000.