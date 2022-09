Le Cactus : Jérôme de Warzée commente avec humour les funérailles d’Elisabeth II

Ce lundi 19 septembre a lieu l’enterrement du siècle, le dernier hommage à Elizabeth II. Pour Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée s’est rendu sur place et vous commente avec humour cet évènement historique.

Les portes de l’abbaye de Westminster s’entrouvrent sur cette journée historique où la Reine Elizabeth II, partira pour son ultime voyage. Les invités arrivent en masse pour ce dernier hommage à la souveraine au troisième règne le plus important de toute l’histoire, après Louis XIV et Elio DI Rupo.

Elio qui est présent, on le voit d’ailleurs arriver en compagnie de Joe Biden, de Line Renaud, et de Michel Drucker, ce n’est plus une procession mortuaire, c’est The Walking Dead.

Le ministre-président de Wallonie s’est dit "impressionné de constater qu’il y avait eu plus de seize heures de file pour admirer quatre planches, alors qu’il n’y a jamais eu personne à Mons devant l’œuvre d’Arne Quinze."

La sécurité est à son paroxysme à l’abbaye de Westminster, James Bond est là. Paul Mac Cartney se place à gauche parmi les sœurs, on aura donc Mac Cartney et "Lennon".

Attention, si vous apercevez d’immenses plumes dans la foule, ce sera peut-être Elton John ou le chapeau de la Reine Mathilde. Pour les différencier Jérôme a une astuce : "si les plumes chantent toujours la même chanson d’hommage et que des millions d’Euros tombent du ciel, c’est Elton John, si les plumes se mettent à raconter une histoire à William et Harry en terminant par : "La mort, c’est vraiment nul !", c’est la reine Mathilde".