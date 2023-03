Le Cactus : Jérôme de Warzée calcule les pensions des hauts fonctionnaires à la retraite

L’illégalité des indemnités perçues par les anciens présidents de la Chambre a été reconnue via des avis juridiques. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée nous apprend que bien d’autres fonctionnaires en ont bénéficié.

Il y a du neuf. Si Herman D’Escroc accepte doucement de rembourser, Sigfried Braqueur, lui, vient de déclarer implicitement : allez tous vous faire foutre. Noble signal à la population, à qui l’on précise qu’aucun dépassement de vitesse ne sera toléré sur nos routes même pour un kilomètre heure, mais que tu peux dépasser ta pension de 6000 euros illégale par mois en refusant de la rembourser des années plus tard. Lui, c’est Robin des Lois, il s’arrange avec les riches pour piquer aux pauvres.

On apprend aussi qu’ils n’étaient pas les seuls hauts fonctionnaires à avoir perçu des indemnités de sortie à leur départ à la retraite. Le braquage est signé, c’est la Casa des Pépés et ça n’est même plus de la pension complète, c’est du all-in. On croyait que tout cela datait de 1998, eh bien non, ce petit octroi extra date en réalité de 1971. Cela signifie qu’on va devoir engager des généalogistes, voire des géologues pour remonter le chêne et identifier tous les glands de la descendance illégale qui piquent du pognon depuis la nuit des temps.

C’est une élue PS, Eliane Tillieux qui va se charger de récupérer l’argent. L’idée est excellente, elle est socialiste. Les braconniers sont les meilleurs chasseurs, et pour ce qui est de ramener de l’argent à la maison mère, on peut leur faire confiance. Même la Mafia vient prendre des cours à domicile.