Le Cactus : Jérôme de Warzée analyse la nouvelle Maison des Parlementaires

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur le reportage du magazine Investigation qui dénonçait le budget de la nouvelle Maison des Parlementaires, annexée au Parlement Wallon.

Le site du parlement mentionnait que "les travaux devraient durer un peu plus de deux ans et il sera veillé à ce qu’ils n’impactent pas la mobilité". Là, sur ce dernier point, ils ont raison, les travaux n’ont pas impacté la mobilité. Les finances, oui. Ça a coûté 46 millions au lieu de 15. Mais la mobilité, non !

Le bâtiment est composé d’énormes baies vitrées modernes, raison pour laquelle y sont placées de larges colonnes métalliques creuses permettant de bloquer toute attaque à la voiture bélier. Sinon, pour moins cher, y avait un mur. D’autant qu’on est dans le Namurois, vu leur vélocité, si un Namurois déboule en voiture pour foncer dans le parlement, on aura sans doute le temps de l’évacuer trois fois.

Un surcoût a aussi été attribué au retard des travaux suite à des fouilles archéologiques : en creusant, on a trouvé ce qui avait d’abord été identifié comme des vestiges moyenâgeux avant de se rendre compte sans doute qu’il s’agissait de Jean-Claude Marcourt et André Antoine.