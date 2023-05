Le Cactus : Jérôme de Warzée a des idées pour promouvoir le métier d’enseignant

La ministre de l’enseignement Caroline Desir a demandé à des rappeurs, des tik-tokeurs, et d’autres personnalités de promouvoir le métier d’enseignant dans des clips. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée félicite l’initiative.

Nos enfants sont en danger, plus personne ne veut les motiver à apprendre, leur inculquer le savoir. Pourtant, enseignant est le plus beau métier du monde : "salaire moyen, paperasserie kafkaïenne, capacité à museler une trentaine d’ados qui se foutent de ce que vous dites, burn-out régulier, mais congés en suffisance pour vous remettre des agressions parentales".

Il ne faut pas confondre le plus beau métier du monde avec le plus vieux métier du monde : le premier, tout s’apprend à l’écrit, le second, tout se termine à l’oral.