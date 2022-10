Le Cactus : Jan Jambon bientôt à l’affiche du nouveau film "Vlaams and furious" ?

Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur cette déclaration du ministre-président flamand Jan Jambon, qui a révélé dans un talk-show qu’il demandait de temps en temps à son chauffeur de rouler trop vite.

"En Belgique, on dépense trente-sept millions d’euros pour avoir une course de F1 à Francorchamps, alors qu’il suffit de regarder passer Jan Jambon dans sa voiture de fonction" explique Jérôme de Warzée.

Ce mercredi 5 octobre, avait lieu l’opération "marathon de la vitesse", pour sensibiliser au respect des limitations de roulage, la police flashait en masse, un flash d’une demi-seconde qui peut vous coûter des centaines d’euros, ce qui rivalise finalement avec les prix actuels de l’énergie.

Personne n’aime être flashé, sauf Georges-Louis Bouchez, évidemment, lui, tant qu’il est sur la photo. Et c’est ce jour qu’a choisi Jan Jambon, pour avouer qu’il demandait parfois à son chauffeur de rouler trop vite et de "prendre le risque". Pour Jérôme, c’est "un peu comme si, en pleine opération antidrogue, Denis Ducarme déclarait qu’un peu de cannabis ne faisait de mal à personne, comme si Alexander De Croo débarquait en plein CODECO de confinement, en disant : "Bon, on s’fait la bise ? ! ? !"".

Et Jérôme de Warzée ne peut résister à l’envie de clôturer cette chronique par un jeu de mots douteux, "à la N-VA, Jambon accélère, et Sigfried Bracke".