Le Cactus : Jacques Chirac réagit à l’arrivée de la Reine au ciel

Les funérailles de la reine Elizabeth ont eu lieu ce lundi 19 septembre. Dans Le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel vous livre les réactions de ceux qui sont déjà dans l’au-delà.

Selon Fabian, on ne peut pas dire que la Reine ne se préoccupait pas de la crise énergétique. Puisque l’Angleterre vient sans doute de voir s’éteindre ce qui lui coûtait le plus cher.

La Reine a maintenant droit au repos éternel, enfin jusqu’à ce que ses enfants et petits-enfants la rejoignent. Elle a d’ailleurs confié à Fabian : "J’ai intérêt à prendre du repos éternel d’avance. Déjà Andrew sur terre, il n’arrêtait pas de me demander si la Saint Vierge l’était toujours après toutes ces années".

Pour Dieu, cela fait un moment qu’il pensait qu’elle n’arriverait plus jamais. Il se confie sur les tensions qui émergent là-haut : "en tout cas, pas certain que Diana soit heureuse de la revoir : j’en ai encore parlé avec elle la semaine passée".

Michaël Gorbatchev a tenu à accueillir la Reine "j’ai entendu dire que la Russie n’avait pas été invitée à ses obsèques. En tout cas, je comprends parce qu’il a l’art de jeter un froid Vladimir, surtout vu le prix de son gaz. J’ai d’ailleurs une pensée pour Charles III, le pauvre a attendu si longtemps pour succéder à sa mère et au moment où cela se produit enfin, il va devoir assumer les frais de chauffage et d’électricité de Buckingham Palace".

Jacques Chirac était là aussi pour l’accueillir, même s’il pensait retrouver Bernadette : "quand je l’ai vue débarquer ici, j’ai cru que c’était Bernadette qui me rejoignait. Ah je vous assure, j’y ai tellement cru que j’avais déjà lancé une collecte de pièces jaunes pour qu’elle ait de quoi s’occuper pour me foutre la paix. Et puis j’ai vu que c’était Elizabeth, j’ai été soulagé".