Le Cactus : grâce à la vente de VOO, que vont faire les communes de tout cet argent ?

Une fois n’est pas coutume dans le 8/9, le Cactus apporte une bonne nouvelle. Sum a voulu parler de ces communes wallonnes et bruxelloises qui vont retoucher de l’argent grâce au rachat de VOO par le groupe Orange.

Ces 30 communes qui étaient actionnaires de VOO et récupéreront une somme de 2, 3, voire 8 millions d’euros chacune. Une somme bienvenue à un an des élections, car c’est toujours le moment choisi par les autorités communales pour faire leurs plus beaux travaux d’aménagement.

Mais ce principe tend à disparaître, tant on a l’impression de vivre perpétuellement dans des travaux. En Wallonie et à Bruxelles, si on fait plus de 5 kilomètres sans tomber sur des travaux, il n’y a qu’une seule explication : on est sur un bateau.

Sum avertit les habitants de ces 30 communes : il ne faut pas rêver pour autant et croire que les taxes communales vont baisser. Après tout dans Titanic, Jack est mort alors qu’il y avait de la place sur la planche.