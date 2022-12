Le Cactus : finalement, les Diables étaient dans le groupe de la mort

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur les quarts de finale de la coupe du monde au Qatar.

Les demi-finalistes de la coupe du monde sont connus, dont les Marocains et les Croates. On se consolera en se disant que nous étions dans le groupe de la mort, une mort assistée par les choix de Roberto Martinez.

La Croatie et le Maroc en demi-finale, c’est la stratégie belge. On s’est dit qu’on allait envoyer des sous-traitants battre la France pour nous dégager le chemin, sans penser que les sous-traitants allaient passer devant nous. Ça nous permettra au moins de continuer à mater Miss Croatie dans les tribunes ; pour ça, il y a du monde aux Balkans.

Les Marocains s’en sont bien tirés face aux Portugais, ils ont bénéficié pour leur but d’une très mauvaise sortie du gardien Costa. En même temps, quand on se déplace avec Costa, on connaît l’histoire : on prend rapidement l’eau et on va rarement au bout du voyage. Et quand on pense que le Maroc est en demi-finale avec Amallah, qui est dans le noyau B du Standard, on se dit que c’est peut-être ça le problème du football belge : on ne joue qu’avec les joueurs du noyau A.

Dans les autres quarts, l’arbitre du match Argentine-Pays-Bas a sorti tellement de cartons qu’on croyait qu’il déménageait. Les Brésiliens, eux, sont encore éliminés en quarts. Ils souffrent du syndrome Ayrton Senna, ils n’arrivent pas à bien négocier les derniers virages.