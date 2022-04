Le Cactus Festival de Bruges dévoile quatre nouveaux noms de son affiche estivale

Les organisateurs de l’événement avaient déjà annoncé, notamment, la présence de Robert Plant, leader de Led Zeppelin, et de la chanteuse et violoniste country et bluegrass Alison Krauss. L’auteur-compositeur-interprète américain Ben Harper et ses musiciens, The Innocent Criminals, seront également présents tout comme le Britannique Richard Hawley, ancien membre du groupe Pulp.

La chanteuse et auteure-compositrice Meskerem Mees ainsi que le groupe aux origines touaregs Tamikrest se produiront le vendredi 8 juillet sur le site du festival au Minnewaterpark. "Ces représentants du blues du désert ouvriront le festival, la liste des artistes pour le vendredi est complète", annoncent les organisateurs. Le samedi 9 juillet, le groupe néerlandais De Jeugd Van Tegenwoordig sera sur scène, suivi, le lendemain, par le duo anversois blackwave.

Il s’agira de la première édition du festival depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Voir toutes les infos sur l’édition 2022 du Cactus Festival de Bruges (site en néerlandais et anglais).