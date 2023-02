Le Cactus : faut-il cacher à son conjoint qu’on a gagné à la loterie ?

En Chine, un homme a réussi la prouesse de cacher pendant deux ans à sa femme qu’il avait gagné à la loterie. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous explique à quel point les secrets de couple sont un fléau.

Neuf jours après la Saint-Valentin, la magie est retombée aussi vite qu’une demi-molle et les vrais problèmes de couple sont de retour. Combien sommes-nous à déjà avoir eu des petits secrets pour notre conjoint ? Certains ont caché le fait d’avoir cassé un vase. Certains ont caché la bêtise d’un enfant, d’autres ont caché avoir un enfant.

Cet homme en Chine avait gagné plus de 8 millions de Yuan, soit plus d’un million d’euros, et avait décidé de continuer son train de vie normal. Deux ans après sa femme s’en est rendu compte et a demandé le divorce. Elle a obtenu de la justice que son époux lui verse les 2/3 de la somme.

D’où ce conseil que nous offre Sum : si vous veniez à gagner une forte somme à la loterie, il ne faut jamais, surtout jamais, jamais se marier.