Le Cactus : Fabien le Castel et ses invités vous souhaitent les meilleurs vœux

La présentation des vœux est une tradition du mois de janvier et de nombreuses personnalités sont venues nous présenter les leurs dans le 8/9, au micro de Fabien le Castel.

Alexander de Croo voudrait bien présenter ses bons vœux à tous les Belges mais vu que c’est lui et ses ministres qui prennent les décisions, il ne voudrait pas leur mentir ! Evidemment, si on avait été dans une année électorale, là, ça aurait été différent : il leur aurait fait des promesses. Mais vu que ce n’est pas le cas, bonne merde à tous.

"Dites, j’ai entendu Alexander qui disait qu’il n’y avait pas d’élection c’est ça ?". Pour le Roi, c’est une année qui s’annonce sous les meilleurs auspices "je n’aurai pas d’emmerdes avant l’année prochaine ! Je vous souhaite donc de bien profiter de votre gouvernement cette année ! Enfin, profitez-en tout court parce que dans ce pays de fous, on ne sait jamais combien de temps il peut tenir".

Pour Poutine, "Da, moi, je vous souhaite une bonne année à tout le monde ! J’espère que vous en avez tous profité pour passer du temps avec votre famille". Tant qu’il est là, on ne sait jamais que ça ne soit plus possible l’an prochain ! Il a fait une blague cette année, pendant le décompte du nouvel an, il a gardé sa main au-dessus d’un bouton rouge : il n’en su qu’à la dernière minute que c’était pour déclencher le feu d’artifices sur la Place Rouge ! "Ah, j’adore l’humour".