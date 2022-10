Le Cactus : Fabian vous présente le nouveau "Astérix et le combat des chefs", un film tourné en Belgique

Alain Chabat a annoncé qu’il était en train d’adapter Astérix et le combat des chefs et Fabian Le Castel a déniché les premiers extraits de ce nouvel opus cinématographique qui aura lieu en Belgique. Des extraits qu’il vous présente en exclusivité dans Le Cactus du 8/9.

L’un des personnages principaux de cette nouvelle pépite cinématographique n’est autre Alexander De Croo. Le Premier ministre s’est d’ailleurs confié sur son rôle, "ja, je suis Premierminix, chef d’un petit village où le sport favori des habitants est de se disputer entre eux. Nous avons eu un conclave pour faire le budget et ça a été un véritable combat des chefs pour arriver à des solutions. Tribu de Belgique, l’heure est grave, nous sommes en guerre. Ja nous sommes actuellement attaqués par la tribu des fournisseursdenergix avec à leur tête de sanglants guerriers comme Luminus et Octaplus et nous devons réagir afin d’aider nos habitants à se chauffer et s’éclairer cet hiver."

Alexander a expliqué qu’afin de financer les aides à la population, il a fallu dégager de l’argent, notamment en faisant des économies sur les soins de santé. Et pour ce faire il a été accompagné de Frank Vandenbroucke, "ja, je suis Inamix, chef des soins de santé, on va donc encore réduire les budgets pour que les gens puissent se chauffer. Après tout, c’est normal, si les gens savent se chauffer, ils seront beaucoup moins malades et donc, on n’aura pas besoin de les envoyer à l’hôpital hein."

Un scénario catastrophe qui ne présage rien de bon. D’autres décisions farfelues seront prises dans ce film, on vous laisse découvrir tout ça en compagnie de Fabian.