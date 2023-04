Le Cactus : Fabian Le Castel voyage dans la lune

C’est officiel, une mission américaine va repartir vers la Lune plus de 50 ans après la dernière, mais elle n’en fera que le tour. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel nous en dit plus sur l’avancement du projet.

Buzz l’éclair a été mandaté par la Nasa pour trouver les nouveaux astronautes et il a failli recruter un Belge. D’après une étude intergalactique, on serait les plus forts pour y aller, avec ses cratères qui ne dépayseraient personne d’un trajet Liège-Bruxelles.

Un candidat très sérieux pourrait être repris vu ses aptitudes : il s’agit du footballeur Sofian Kiyine, qui a impressionné la Nasa lors de son dernier vol à Flémalle. Il lui manque juste les techniques d’atterrissage mais il apprendra.

Un autre qui voudrait se porter candidat, c’est bien entendu Rocco Siffredi, le spécialiste des lunes capable même de voler jusqu’à l’Uranus.