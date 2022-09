Le Cactus : Fabian Le Castel vous parle du Qatar, de Walibi, du nouvel IPhone et de The Dancer

Dans Le Cactus, Fabian Le Castel reçoit Charles Michel qui s’est rendu au Qatar pour resserrer les liens avec l’Europe, Jean-Claude Van Damme pour le nouvel IPhone, Jeff Panacloc pour vous parlez de la hausse des prix à Walibi et Jean-Marc Généreux pour l'émission The Dancer.

Charles Michel était donc au Qatar et a réussi à négocier un accord qui garantit une diminution de leur production de gaz et de pétrole et une augmentation des prix. Malheureusement, c'est le contraire qu'il fallait négocier. Mais pour Charles Michel, "ce n’est pas si grave que ça vous savez, on devrait limiter les factures énergétiques des ménages à 2000 euros par mois."

C’est le prix d’un nouvel IPhone et justement, Apple a présenté son nouveau modèle qui coutera jusqu’à 2000€. Pour Jean-Claude, "certains vont l’acheter et n’auront plus assez d’argent pour le recharger. Je viens d’understand pourquoi ils ont choisi une pomme comme symbole, c’est pour te prévenir que quand tu achètes chez eux, tu vas rencontrer des pépins financiers maybe."

Et en parlant de loisirs qui augmentent, Walibi a annoncé une forte hausse de ses prix. Heureusement, une nouvelle émission arrive bientôt sur la RTBF, The Dancer. Pour Jean-Marc Généreux, "c'est novateur, moderne" comme concept.