Le Cactus : Fabian Le Castel teste ChatGPT

L’intelligence artificielle est en train de se faire une place dans notre quotidien via des applications comme Chat GPT qui est de plus en plus utilisé. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel fait franchir le pas à différentes personnalités.

Elio Di Rupo a été déçu de son expérience, l’intelligence artificielle ayant conseillé de ne pas voter pour le PS, mais de choisir la gauche de la gauche. Il faut dire qu’il avait confondu ChatGPT avec ChatPTB. Et quand il demande quand la gare de Mons sera terminée, ChatGPT refuse de répondre car il ne fait pas de science-fiction.

Le roi Philippe n’a pas non plus trouvé l’intelligence artificielle efficace, mais plutôt réaliste : quand il lui demande d’écrire son prochain discours, elle lui indique des bruits de ronflement. S’il le demande à la manière du prince Laurent, ChatGPT refuse de travailler pour une si petite dotation.

Mais la version ultime, c’est ChatJCVD. Comprendre le théorème de Pythagore avec ce logiciel devient très simple : "si tu vois qu’un triangle est rectangle, c’est que tu as de mauvaises lunettes. Si l’angle est droit, c’est qu’il a pu bouillir à 90 degrés. Et si le triangle a la tête en bas, c’est qu’il est à l’aware". Mais de toute façon il ne recommande pas le théorème de Pythagore, car la pita c’est gras et ça bouche les artères.