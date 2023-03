Le Cactus : Fabian Le Castel s’interroge sur le plan anti-alcool du gouvernement

Le gouvernement a dévoilé son plan anti-alcool et beaucoup disent qu’il n’est pas assez sévère. Dans le Cactus du 8/9, des personnalités politiques donnent leur avis au micro de Fabian Le Castel.

Le ministre de la santé Franck Vandenbroucke, par exemple, avait proposé de refermer les cafés : il y avait beaucoup moins de problèmes d’alcool sur la voie publique pendant le confinement. Et si on impose à nouveau les masques dans l’horeca, les gens auraient beaucoup plus de mal à boire.

Maggie De Block serait elle aussi allée plus loin. Pour l’habillement des élèves, elle aurait interdit les jean et les jupes, de peur qu’ils aient envie d’en boire. Et pour les cours de gym, il faudrait évidemment supprimer les barres.

Mais il y en a quand même un qui trouve ces mesures trop sévères. Pour Michel Daerden, si on supprime le rouge partout il ne restera plus beaucoup d’hommes politiques en terre liégeoise. Et lui-même sera obligé de rester à s’emmerder dans l’eau-delà.