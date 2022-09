Le Cactus : Fabian Le Castel rend hommage à Jean-Luc Godard

Un monument du cinéma vient de nous quitter, Jean-Luc Godard s’est éteint le 13 septembre après avoir révolutionné le septième art. Fabian Le Castel a rencontré, Alain Delon, Fabrice Lucchini, Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday et Jean Gabin qui lui ont rendu un dernier hommage.

"Jean-Luc était un monstre du septième art mais imaginez la carrière qu’il aurait faite s’il avait pu compter plus souvent sur un acteur tel que celui qui s’exprime maintenant." explique Alain Delon.

Pour Fabrice Lucchini Jean-Luc Godard a réussi à percer dans les années soixante alors que le public n’avait l’habitude que d’aller au cinéma pour voir le Gendarme de Saint-Tropez. !

Là-haut, Jean-Paul Belmondo se souvient que Jean-Luc Godard a lancé sa carrière. "Bon, après, tu pouvais me mettre sur n’importe quel toit ou hélicoptère, je me lançais bien tout seul hein."

Johnny Hallyday a également tourné avec lui dans un film policier, "Ah je m’en souviens très bien, j’ai failli passer à côté du rôle. Jean-Luc est venu me trouver et il m’a dit : " Johnny, j’ai un polar à te proposer ". Ah moi, je lui ai répondu que c’était gentil mais que ça ne m’intéressait pas. Je lui ai dit, "Jean-Luc, c’est gentil de me proposer un polar, mais on est en plein mois d’Aout, je vais avoir chaud"."

Et Jean Gabin conclu avec cette question : "Dites, il a quel âge Franck Dubosc histoire que je vois combien de temps on sera encore tranquille ?"