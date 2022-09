Le Cactus : Fabian Le Castel réagit en chanson à la déclaration de Sandrine Rousseau pour qui le barbecue est un symbole de virilité

En France, Sandrine Rousseau, ancienne candidate à la primaire des Verts, a déclaré que la viande cuite au barbecue était un symbole de virilité. Une annonce qui a fait réagir Nikos, Jean-Jacques Goldman et Renaud. Dans Le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel vous propose une compilation de leurs réactions en chanson.

Depuis cette déclaration, Nikos est atteint du syndrome "Grill de la Brochette", une maladie qui ne touche que les hommes selon les dires de Sandrine Rousseau. Il lui arrive donc de laisser échapper un "Fils de saucisse, tu vas bouger ton gros barbecue". Heureusement, ça ne lui arrive jamais au travail.

D’ailleurs, il a choisi d’adapter le format de la Star Académy suite à cette polémique et faire une spéciale consacrée aux carnivores, la Spareribs Academy. Les producteurs ont déjà bien avancé sur le casting avec Jean-Jacques Goldmangus, un candidat qui nous donne des conseils sur la manière de bien griller dans son titre Quand la cuisson est bonne.

Autre candidat, Renaud grand amateur de viande qui a chanté : Sur les braises tu souffleras, Mon bœuf ou encore Merguez de toi. Renaud qui en rencontrant l’amour commence à changer son fusil d’épaule d’agneau :

Malgré mes talents d’cuisinier

Elle mange que du Boulghour

J’aimerai lui faire des steaks hachés

Elle dit qu’ça empoisonne

Quand j’bouffe des saucisses de Strasbourg

Elle boit son minestrone Elle garnit de topinambour Choucroute et cassoulet

Ma gonzesse, aime pas les côtelettes

Mais on s’aime et on se respecte oh oh oh