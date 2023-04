Le Cactus : Fabian Le Castel présente ses compils de Christophe Maé

En attendant Christophe Maé, invité du 8/9, Fabian Le Castel a dégoté pour le Cactus des compilations dans lesquelles ses chansons apparaissent.

Dans la première compilation, vous ne trouverez que des gros tubes comme "Les voyages dans l’arrière-train" de Grand Corps Caverneux et cet hommage aux attributs des carolos dans "La quête" de Jacques Branle. Mais vous retrouverez aussi la Mano Viagra et le rockeur String. Pour l’occasion, la compilation inclut également une chanson de Christophe Maé sur les déboires de Donald Trump dans "J’ai donné de l’oseille".

On retrouve aussi Christophe dans la collection "Mauvaise conduite connection", avec notamment "Sur la route j’ai un gramme six" d’Edgin Mitchell ou cette formidable œuvre sur Lady Di proposée par Philippe Lavil-Lumière : "Elle préfère les murs en Mercedes", et bien sûr Christophe Maé sur les envolées du footballeur Sofian Kiyine.

Et enfin dans le "Brigitte Connexion" qui s’intéresse à la vie d’Emmanuel Macron, vous retrouverez une chanson sur leur première rencontre dans "Prendre un enfant par la main", mais aussi des succès comme "Gréviste" de France Râle ou encore "Elle a fait sa réforme toute seule". La compilation finit par une chanson sur le passage en forme de son Premier ministre, qui va vous rendre dingue, dingue, dingue !