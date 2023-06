Le Cactus : Fabian Le Castel passe les examens de fin d’année

La période des examens débute un peu partout dans les écoles de la communauté française. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel prend le pouls auprès d’élèves et de professeurs pour voir comment cela se déroule.

Nicolas Sarkozy s’est lancé dans le métier de professeur d’anglais. Il n’y a rien d’étonnant à le voir donner des cours puisque c’est une chose qu’il maîtrise. La cour de justice, la cour d'appel n’ont plus aucun secret pour lui. Il a juste dû actualiser les leçons. On ne dit plus "my tailor is rich" mais "my lawyer is very, very rich".

Rocco Siffredi, lui, a été recruté pour la période qui suit les examens, pour organiser des activités durant les jours blancs. Il donnera des cours de théâtre étant donné qu’il est expert en entrées et en sorties.

Enfin, Régis Laspalès a dû passer un examen. Un examen de la prostate qu’il était à deux doigts de réussir, mais son proctologue est allé trop loin dans la matière. Il est donc bon pour une seconde sess, mais il compte bien demander à voir sa coloscopie pour voir s’il n’y a pas eu d’erreur dans l’évaluation.