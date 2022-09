Le cactus : Fabian Le Castel et ses invités réagissent à la victoire du parti d'extrême droite en Italie

Ça y est, l’Italie est le second pays qui se voit dirigé par un parti d’extrême droite, après la Suède. Dans le Cactus, Fabian Le Castel revient sur cette victoire et pour réagir à cette nouvelle, qui de mieux que la famille Lepen ? Fabien Le Castel se met dans la peau de Marine et dans celle de Jean-Marie Lepen afin d’avoir leurs réactions face à cette nouvelle.