Le Cactus : Fabian Le Castel envoie les politiciens wallons au Tour de France

Le Tour de France débute le 1er juillet et on a appris qu’il n’y aurait pas de coureur wallon lors de cette édition 2023. Dans le Cactus du 8/9, les politiciens apportent leurs propositions pour les attirer au micro de Fabian Le Castel.

Le meilleur représentant wallon, Arnaud De Lie, se remet à peine d’une chute très grave. Rien d’étonnant pour Bart de Wever. Dès qu’il s’agit de travailler un peu plus en juillet, il n’y a personne. Non seulement ils ne veulent pas se faire mal, mais en plus ils veulent profiter de la sécurité sociale.

Pour remédier à cette absence, Jean-Marc Nollet veut bien envoyer un représentant des Écolos et viser le maillot vert. Charles Michel propose de lancer l’équipe Nanty-Groupe MR, et Elio Di Rupo propose aussi de participer, ce qui serait la garantie d’un Tour propre : au PS, ils ont plus l’habitude de piquer que de se faire piquer.

Raoul Hedebouw, lui, refuse de participer à cette mascarade capitaliste dans laquelle chaque équipe a son leader qui demande aux autres de travailler pour qu’il récolte les fruits de leur labeur. Il pourrait par contre reprendre l’organisation, et il offrirait au vainqueur un Mao jaune.