Le cactus : Fabian Le Castel dévoile les cadeaux de Noël de certaines personnalités

La fête de Noël approche et avec elle, celle des cadeaux : des personnalités sont venues nous expliquer ce qu’elles ont demandé pour l’occasion. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel vous dévoile ce qui se cache sous leur sapin.

Monsieur Magnette lui aurait demandé de recevoir des collègues socialistes dignes de confiance. Elio Di Rupo, lui, voulait d’un cadeau qui lui permettrait de s’occuper longtemps, le Père Noël lui aurait alors promis qu’il lui enverrait des legos gare de Mons. Quant à Bart De Wever, il a reçu un puzzle de 1000 pièces qui représente la carte de Belgique. Le Père Noël lui a suggéré de jeter toutes les pièces qui représentent le sud du pays, pour plus d’amusement.

Côté musique, Adamo avoue qu’il ne demande plus rien depuis des années. "Je tiens juste à le remercier de m’avoir offert un si beau public". Sa seule et unique demande : la participation de son public à cette formidable action qu’est Viva for Life et qui permettra d’apporter un peu de bonheur à des gens qui en ont réellement besoin, pas comme tous ceux qui viennent de participer à cette chronique et qui ont déjà été bien gâtés.

Et comme le dit son ami Enrico "Donnez, donnez, donnez-leur ! Donnez, donnez avec votre cœur !"