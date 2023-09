Le Cactus : Fabian Le Castel commente un éventuel retour de Charles Michel en politique belge

La rumeur prend de plus en plus d’ampleur, Charles Michel pourrait délaisser l’Europe pour faire son retour en politique belge et donc, se présenter aux prochaines élections. Dans le Cactus du 8/9, il vient expliquer sa décision au micro de Fabian Le Castel.

S’il devait revenir ce serait bien sûr un peu pour l’amour de la Belgique, mais surtout parce qu’à l’UE ils en ont marre de voir sa tête et préfèrent la hyène Ursula. Mais finalement ça ne le dérange pas vu la dangerosité de son poste. Ils l’ont même envoyé à Kiev, ces inconscients. Ici en Belgique, s’il évite le quartier de la gare du midi ou les rayons dédicaces de la FNAC, ça devrait bien se passer.

En revanche cette éventualité ne plaît absolument pas à Elio Di Rupo. Selon lui, à l’âge qu’a Charles Michel, il faudrait sérieusement penser à se retirer pour le bien de tous. Il faut savoir faire un choix : c’est soit la maison de retraite, soit la présidence de la Wallonie.