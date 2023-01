Le Cactus : Fabian Le Castel commente les voyages des élus wallons

Dans le cadre de l’assemblée parlementaire de la francophonie, des élus wallons ont réalisé de nombreuses missions à l’étranger, parfois dans des pays quelque peu exotiques. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel convoque ces élus qui partent au bout du monde pour le bien de leurs concitoyens.

Dans son nouveau rendez-vous des "Élus belges au bout du monde", on partira à la rencontre notamment de Jean-Charles Luperto qui a régulièrement quitté sa Wallonie natale pour des régions aussi dangereuses et inhospitalières que Bali, Sharm-El Sheikh ou Rome. Jean-Charles a voyagé dans des conditions très difficiles puisqu’il a dû se résoudre à s’y rendre en classe business.

Françoise Scheepmans nous donnera ses conseils pour affronter le jet-lag quand on a une réunion à Tahiti ou à Dubai, et Philippe Courard qui nous expliquera comment se regarder dans une glace après un petit city-fric aux frais du contribuable pendant que des soignants n’en peuvent plus, que des enseignants et des élèves se collent au maximum pour se réchauffer ou que des pompiers se relayent pour mettre des rustines sur les lances à incendie.