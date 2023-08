Le Cactus : Fabian Le Castel commente le choix de Mustii pour la Belgique à l’Eurovision

C’est Mustii qui représentera la Belgique lors du prochain concours Eurovision de la chanson. Pour commenter ce choix, Fabian Le Castel a fait revenir le chanteur Arno dans le Cactus du 8/9.

Il aurait bien aimé qu’on pense à lui avant, mais maintenant c’est trop tard. Et voilà donc la Belgique obligée de faire appel à un artiste au nom d’étagère Ikéa qui n’est ni suédois, ni ukrainien, ce qui veut dire qu’on n’a encore aucune chance cette année.

On s’en sort quand même bien parce qu’on peut encore envoyer un artiste. Mais au train où vont les choses, on sera obligé d’envoyer François de Brigode ou Sara De Paduwa. Encore heureux que Thierry Luthers ait pris sa retraite, sinon on aurait eu droit à une imitation d’Eddy Mitchell devant l’Europe entière.