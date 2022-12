Le Cactus : Fabian Le Castel commente la retraite internationale d’Eden Hazard

Après la sortie de la Belgique en coupe du monde, Eden Hazard a annoncé sa retraite internationale. Le principal intéressé est dans le Cactus du 8/9 pour nous expliquer sa décision.

Il aurait dû se méfier quand Marc Wilmots est venu le trouver pour prendre la succession de Vincent Kompany. Il croyait que c’était juste pour être capitaine, il ne savait pas qu’il recevrait tout le reste avec : les blessures, les médecins, les forfaits…

S’il y a bien une erreur qu’il a commise dans sa carrière, c’est le Real Madrid. Là-bas, les médecins sont des magiciens et des realchimistes : ils ont réussi à transformer un joueur qui avait de l’or dans les pieds en un gars avec du titane dans la jambe et des pieds de plomb. Le Real, vu leur gestion, ils achètent une Rollex et ils la revendent avec la marque Flic Flac. Comme Gareth Bale, qui est arrivé footballeur et reparti golfeur.

Mais s’il fallait évidemment s’attendre à ce qu’il parte un jour, les dernières tensions au Qatar ne sont pas la cause de cette retraite précipitée. Le seul gars qui a stoppé sa carrière après avoir connu des problèmes de tensions, c’est Claude François.