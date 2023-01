Le Cactus : Fabian Le Castel célèbre les 50 ans de la reine Mathilde

La Reine Mathilde fêtera son cinquantième anniversaire ce vendredi. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel nous tient au courant des préparatifs, qui vont bon train au palais.

Le premier à se réjouir est son époux le roi Philippe, pour qui cinquante ans est le bel âge car beaucoup de choses peuvent se passer quand on devient cinquantenaire. C’était d’ailleurs l’âge de sa petite sœur Delphine quand elle est sortie de la maternité et qu’ils ont pu l’accueillir à la maison. Pour Mathilde, le roi a préparé un anniversaire surprise en cachant un gâteau dans le frigo mais en n’y mettant que 49 bougies afin qu’elle ne se doute pas que c’est pour elle.

Beaucoup de personnalités se sont proposées pour organiser la soirée. Stéphane Bern est prêt à tout pour être choisi, quitte à se mettre un nœud autour de la tête et se cacher dans le gâteau. Franck Dubosc propose de faire une soirée sur le thème du camping en renommant la salle du trône "le camping des sangs bleus". Le roi accueillerait les invités en marcel et en tongs, et à un moment de la soirée, on annonce que le camping est devenu naturiste.

Jean-Marie Bigard, de son côté, avait d’abord pensé à proposer un spectacle de danse aux invités, par exemple un ballet : ça plairait sûrement aux souverains selon lui, puisque ça fait des années qu’ils se promènent avec un balai où vous pensez. Jean-Claude Van Damme, lui, mettrait un ring au milieu de la salle et tous les invités viendraient défier le roi serait dessus : ce serait du King boxing.