Le Cactus : Eva De Bleeker et Jérôme de Warzée s’intéressent aux prix de l’énergie

Le Cactus se penche sur les déclarations de notre secrétaire d’État à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker. Ce matin, Jérôme de Warzée se pose une seule question, qui va stopper la hausse des coûts de l’énergie ?

"Les fournisseurs d’énergie offrent un service client déplorable", telle est la déclaration d’Eva De Bleeker, notre secrétaire d’État à la protection des consommateurs. Et oui, Jérôme vous l’apprend peut-être mais ça existe et "vu la qualité actuelle de ladite protection, on est tous bons pour la pilule du lendemain" explique Jérôme.

Mais elle dit des choses très intéressantes, Eva De Bleeker, d’abord ceci : "il y a des consommateurs qui n’obtiennent aucune réponse, aucune vision claire, autrement dit, aucun service, et ça, ça les use beaucoup". Jérôme de Warzée nous livre son expérience, "je tentais de contacter Electrabel, il y a peu, je me souviens très bien, je donnais le biberon à ma fille et quand ils m’ont répondu, elle entrait à l’unif".

Eva De Bleeker pose alors une nouvelle question, comment se fait-il que dans leur call-center, il n’y ait jamais d’employés pour répondre aux questions des clients, mais qu’il y en a toujours pour vous appeler quand il s’agit d’en trouver des nouveaux ?

Mais alors qu’Eva De Bleeker commence seulement à s’énerver, huit mois après le début de la crise, pour Jérôme de Warzée, tout n’est pas perdu, "quand tu crois qu’il n’y a vraiment plus aucun espoir, pense aux homards qui se trouvaient dans l’aquarium du Titanic".