Le Cactus : entre boire et conduire, Sum a fait son choix

L’Agence wallonne pour la sécurité routière lance une campagne à l’approche des festivals. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous en dit plus.

D’après une étude sur les Wallons et la consommation d’alcool, une personne sur deux affirme consommer de l’alcool même s’il doit reprendre le volant.

C’est pourquoi l’AWSR mettra à disposition 22.000 éthylotests gratuitement dans une dizaine de festivals. Ce qui permettra au festivalier de faire le test avant de constater qu’il est bourré, et de quand même rependre le volant.

L’initiative est bonne et part d’une bonne intention mais on parle d’êtres humains wallons. Dire à un wallon : "si tu as bu, tu ne roules pas". C’est comme dire à un Français : "même si tu as gagné, tu n’es pas obligé de te vanter".

Surtout qu’un wallon qui zigzague sur la route, on ne sait pas si c’est parce qu’il est bourré ou parce qu’il évite les nids-de-poule.