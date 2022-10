Le Cactus : enfermer son enfant dans sa chambre est-ce une punition trop violente ?

D’après certains médias, le Conseil de l’Europe est en train de plancher sur une révision des punitions pour les enfants : il serait déconseillé aux parents de leur dire "File dans ta chambre", jugé trop violent.

C’est dans un contexte d’escalade de conflit nucléaire sur le continent, que le Conseil Européen prend le temps de se demander quelle est la meilleure manière de faire comprendre à la petite Juliette que tirer les cheveux de son petit frère, ce n’est pas bien.

On savait déjà qu’il était interdit à Harvey Weinstein de dire "file dans ma chambre". Mais maintenant, envoyer son enfant dans sa chambre est une punition trop forte. Alors que pour Jérôme de Warzée, "la punition serait plutôt de lui dire : Maintenant, tu restes avec tes parents et ta grand-mère dans le canapé, toute la soirée, et tu regardes avec nous un épisode de Joséphine Ange gardien".

Après il faut reconnaître qu’enfermer les enfants dans leur chambre, n’a plus le même impact qu’il y a vingt ans, ils ont leur télé, leur PlayStation, leur smartphone, on ne peut même plus communiquer avec eux, on leur envoie un message "Marre de tes grossièretés, où que tu sois, maintenant, tu files dans ta chambre".

On nous pousse à devenir trop laxiste, pourtant, regardez Charles, en Angleterre, "toute son enfance, on n’a pas arrêté de lui tirer les oreilles, cela ne l’a pas empêché de devenir roi" explique Jérôme.

Jérôme de Warzée le dit franchement, "je suis pour les punitions, mais je suis comme vous, Cyril, uniquement si la maîtresse a des bottes rouges et un martinet en cuir souple".