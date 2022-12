Le Cactus : Didier Deschamps revient sur le parcours français en Coupe du monde

La France a remporté son match contre le Maroc et Didier Deschamps est invité par Fabian Le Castel dans le Cactus du 8/9 pour en parler.

Ce sera la deuxième finale d’affilée pour la France de Didier Deschamps. Un bel exploit, mais le plus embêtant, c’est qu’ils soient obligés de se taper sept formalités avant d’y arriver. Il voudrait que la Fifa les invite directement en finale la prochaine fois.

Pourtant, on ne peut pas dire que Didier Deschamps n’a rien fait pour laisser un peu de chance aux autres : non seulement il est venu avec une équipe B, mais en plus il a fait tout le tournoi avec Olivier Giroud. Maintenant, si Giroud commence à mettre des buts en Coupe du monde, il ne pouvait pas le prévoir non plus.