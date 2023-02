Le Cactus : des émissions de téléréalité pour les politiciens belges ?

Après Denis Ducarme dans l’émission "Les Traîtres", c’est Georges-Louis Bouchez qui va participer à une émission de téléréalité flamande. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se réjouit de le voir mener des missions secrètes.

Le concept de l’émission est simple : onze personnalités se rendront au Maroc où elles se mesureront à l’entraînement militaire des forces spéciales marocaines, réputé le plus dur au monde. Les personnalités recevront un entraînement physique et mental pour mener des missions secrètes. Si jamais ces gens réussissent à apprendre à Georges-Louis Bouchez à être discret, tout deviendra possible en ce bas monde.

Des politiciens dans des téléréalités, tout ceci n’est que le début d’une mode qui a déjà séduit la Flandre. Jérôme de Warzée imagine ce que pourrait donner le paysage audiovisuel d’ici peu. On verra alors Joelle Milquet dans Perdu de vue, et Paul Magnette dans Tout le monde veut prendre sa place, où Elio Di Rupo lui imposera des thèmes qu’il ne connaît pas comme "le renouvellement éthique du PS" ou bien encore "les blagues dans les médias flamands".

Dans l’émission Koh-Lantin, il ne devra en rester qu’un en prison. Le problème, c’est qu’ils ont tous l’immunité. Après le succès de l’émission Qui veut épouser mon fils, le MR et Louis Michel lancent leur propre téléréalité : Qui veut engager mes fils. Enfin, en spin-off de l’émission On a échangé nos mamans, retrouvez la toute nouvelle production des studios Laekendemol, avec Delphine Boel dans : On a échangé nos papas.