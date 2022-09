Le Cactus : des batteries en crabes, Bart De Wever et Elio Di Rupo réagissent

Bonne nouvelle pour la planète, des chercheurs américains ont remarqué que la carapace des crabes, homards et écrevisse pouvaient remplacer le lithium utilisé dans de nombreuses batteries. Dans Le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel a donné la parole à Bart De Wever et Elio Di Rupo pour qu’ils puissent réagir.

Pour Bart De Wever, c’est une bonne idée, on en a beaucoup de crabes chez nous. Tintin avait déjà tout compris dans le crabe aux pinces d’or. Et chez nous, il suffit de se promener en Wallonie et à Bruxelles pour les ramasser. Pour Monsieur De Wever "on en trouve dans toutes les institutions de ces régions, c’est un vrai panier à crabes. Ah, je vous assure, vu le nombre d’élus dans les hémicycles, on avait de quoi faire des batteries pour tout le pays pour les 100 prochaines années."

Côté wallon Elio Di Rupo réagit, "Oh, il n’en manque pas une celui-là pour nous dénigrer. De toute façon, je ne suis pas certain que ce sera intéressant d’utiliser ce qu’on trouve en mer du Nord. Quand je vois le prix d’une cassolette de moules sur place, je peux vous assurer que ça sera hors de prix. J’ai voulu en manger cet été à Ostende mais vu que je ne suis pas dépensier, quand j’ai vu leur prix, je me suis rabattu sur le caviar qui entre plus dans mon budget."

Cette information a aussi inspiré un nouvel épisode de Bob L’éponge qui s’inquiète que l’on se serve de M. Krabs pour faire des batteries.

Mais pour M. Krabs c’est une aubaine, "je fais déjà des pâtés de crabes que je vends dans mon restaurant alors, au moins, je pourrai me faire encore un peu de pognon avec les carapaces dont je ne savais que faire, ah oui ça, j’aime bien ça le pognon."