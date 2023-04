Le Cactus : Delhaize, éoliennes, Macron… La revue de presse de Jérôme de Warzée

L’actualité est dense, dans le Cactus du 8/9. Jérôme de Warzée vous propose un large éventail de la revue de presse du jour.

Pour le procès de Dimitri Fourny, accusé d’avoir utilisé de fausses procurations de personnes âgées lors des dernières élections communales, on a fermé le cimetière afin d’empêcher ceux qui y reposent d’en sortir pour venir témoigner. On a même confisqué les urnes funéraires des habitants de la commune afin qu’aucune poussière ne s’incruste dans les fameux dossiers accusateurs nommés : "Une demande, deux fournies".

Emmanuel Macron, Ursula Von Der Leyen, et Alexander De Croo étaient à Ostende pour faire de la mer du Nord la plus grande centrale électrique verte du monde grâce aux éoliennes. Le chanteur Gims n’a pas encore réagi, il est en Atlantide.

Dans l’actualité internationale, en France, les concerts de casseroles accueillant Emmanuel Macron sont de plus ne plus nombreux. On aurait dénombré plus de 300.000 casseroles de sortie rien que pour la journée d’hier, soit un petit moins que ce que traîne Nicolas Sarkozy depuis une décennie.

En France, toujours, l’humoriste Kev Adams serait impliqué dans un projet de film qui aurait siphonné un million d’euros auprès d’investisseurs devant convertir leurs actions en cryptomonnaie. L’arnaque était très bien ficelée puisqu’on n’a toujours pas vu une seule ligne de scénario, ce qui fait irrémédiablement penser à un film de Kev Adams.