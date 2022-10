Le Cactus : découvrez les plats préférés de nos politiciens

Le 20 octobre c’est la journée mondiale des cuisiniers et pour l’occasion, Fabian Le Castel reçoit dans Le Cactus du 8/9, quelques cuisiniers amateurs qui vont vous présenter leurs plats préférés. Vous les connaissez pour leurs performances politiques mais connaissez-vous leurs spécialités culinaires ?

Elio Di Rupo vous dévoile ses spécialités locales, "j’adore la viande rouge évidemment, surtout quand elle est cuite à feu doudou. Bon, j’avoue que je suis très exigeant sur la pièce de Bouchez mais je m’accommode de tout vous savez. Sinon, une bonne PScalope est beaucoup appréciée par mes camarades, surtout si elle a été probablement marinée au pot-de-vin. A l’époque, on s’était fait aussi les spécialistes du gâchis happarmentier mais on a arrêté, on le sortait toujours brûlé parce qu’on l’avait laissé trop longtemps aux Fourrons."

Charles Michel est un spécialiste de la soupe au cerfeuil d’impôts mais attention à bien faire mijoter le contribuable auparavant pour qu’elle soit parfaite.

Du côté de Jean-Marc Nollet, c’est tout sauf la cuisine mononucléaire, il s’est spécialisé depuis quelques années dans le poulet panneau, il les prépare avec des fruits de prosummer. Il aime aussi la Doel au repos et l’auberginekinet. Mais il souhaite rappeler que "vu la conjoncture actuelle, il reste la promenade en forêt si vous avez faim puisque comme dit l’expression : qui va dehors, dîne."