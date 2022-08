Le Cactus : Découvrez ce qu’il se passe quand un humoriste fait du bricolage

Ce week-end, Sum a fait une chose qu’il ne fait pas souvent et pour laquelle il n’est pas très doué, du bricolage. Et si certains ont deux mains gauches, lui, en bricolage, il n’a pas de main du tout. Sum a donc décidé de vous partager son expérience désastreuse dans le Cacuts.

Paré de ses outils, de son bleu de travail, et de sa raie qui dépasse, tout homme de métier qui se respecte se doit de montrer la raie, Sum a décidé de monter un meuble. Selon le mode d’emploi, une heure suffit. En effet, Sum a mis une heure pour comprendre le mode d’emploi de ce meuble qu’il a acheté dans une grande enseigne suédoise aussi appelée le temple des disputes conjugales.

A titre de comparaison, Sum est aussi bon en bricolage qu’en course à pied. Et l’autre jour, il a repris la course et a battu son record sur 100 mètres, il en a fait 70.

Après 5 heures de montage et 3 kgs de perdus, Sum a enfin vu son meuble monté. Il a donc appelé sa femme pour qu’elle vienne voir, puis, sa mère en vidéo et il était à 2 doigts d’appeler Vincent Lagaf pour passer au Bigdil'.

Dans un élan de fierté, Sum a décidé de s’attaquer au store de son Velux. Après avoir suivi les instructions à la lettre et après avoir perdu plus d’eau qu’une femme sur le point d’accoucher, il s’est avéré que le store ne se fermait pas et qu’il laissait passer la lumière. Pour un store occultant, il avait autant d’utilité qu’un rasoir chez Cyril.

Sum est donc allé l’échanger et le vendeur qui l’a reconnu puisqu’il regarde l’émission tous les jours. Ce vendeur a donc dit à Sum : Est-ce que moi je fais des blagues sur scène ? Sum a répondu non, je ne pense pas. Le vendeur a donc conclu Voilà, chacun son métier, donc arrêtez de faire du bricolage !