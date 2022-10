Le Cactus : de nombreuses personnalités réagissent à l’annonce d’organiser les Jeux d’hiver dans le désert

L’Arabie saoudite sera l’organisatrice des Jeux Asiatiques d’hiver 2029 et construira une toute nouvelle ville pour l’occasion. Une désignation qui a interpellé plusieurs personnes.

Pour Elio Di Rupo, "c’est absolument impensable, je ne comprends pas que ce soit possible. Construire une ville aussi rapidement vous vous rendez compte ? A mon avis, il n’y a pas de gare vous savez, ce n’est pas possible autrement."

La réaction de Jean-Marc Nollet est plus écolo, "Après la clim dans les Stades du Qatar, voilà des Jeux d’Hiver chez les Saoudiens. Dites, sérieusement, qui prend des décisions aussi incompréhensibles ? C’est un Codecolympique c’est ça ? Et pour se donner bonne conscience, je suppose qu’ils vont sponsoriser un ours polaire à chaque kilo de neige artificielle produite".

Les sportifs se sont également étonnés de cette annonce, notamment un ancien patineur artistique, Philippe Candeloro. "Enfin, c’est incroyable cette histoire de Jeux d’Hiver en Arabie. Tu te rends compte qu’ils les organisent dans un pays où le patin est interdit en public. J’ai quand même hâte de voir ça hein, surtout l’épreuve de ski Halalpin : t’imagines, les concurrents s’ils doivent skier en direction de La Mecque et que celle-ci se trouve dos à la piste, ça risque d’être drôle".

Pour Eric Cantona, cette décision a du bon, "cette fois, je suppose que ce sera plus facile à boycotter qu’une Coupe du Monde pour les Européens. Ah je les vois déjà dire : vu le nombre de morts sur les chantiers de la nouvelle station, on a décidé de ne pas regarder le Bobsleigh le Biathlon ou le Curling."