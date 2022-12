Le Cactus : de la corruption aux parlements wallon et européen ?

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur l’agitation incroyable secouant les parlements wallon et européen.

Aujourd’hui, c’est la journée internationale de la raclette. On aurait pu se demander si ça n’était pas celle de la raclure. Au Parlement wallon, le greffier Frédéric Janssens a réussi à faire passer André Gilles et Stéphane Moreau pour des pickpockets de la Foire du Midi. Avec Jean-Claude Marcourt, il a dépensé dix-neuf mille euros d’argent public pour trois jours de voyage.

La vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, elle, se balade dans Bruxelles avec des sacs remplis de six cent mille euros en liquide, et on va encore dire que Bruxelles n’est pas une ville sûre. En même temps, pourrait-elle arguer, il y a de moins en moins de Mister Cash dans cette ville, on est obligé de se déplacer avec un peu de monnaie quand on veut faire ses emplettes de Noël.

Bref, il semblerait bien que, tant pour le Parlement wallon que pour le Parlement européen, les seuls gages de transparence, ce sont les baies vitrées.