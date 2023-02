Le Cactus : comment les personnalités ont-elles passé la Saint-Valentin ?

Au lendemain de la Saint-Valentin, Fabian Le Castel nous raconte dans le Cactus du 8/9 la soirée de certaines personnalités.

Pour Rocco Siffredi, la Saint-Valentin n’est qu’une fête commerciale. L’objectif est juste de vider les bourses. De toute façon, lui n’a pas eu besoin d’offrir de cadeau pour pouvoir emballer. Quant à sa femme, ce qu’elle a pris pour lui faire plaisir, c’est 24 centimètres.

Régis Laspalès en revanche a joué le grand jeu : voyage sublime, avion première classe, hôtel 5 étoiles à Bora Bora, sable fin, cocotier. Et comme cadeau pour sa femme, il lui a envoyé une carte postale.

Jean-Claude Van Damme lui aussi adore l’amour. Pour lui, l’amour, c’est regarder ensemble : together in one direction. Parce que One Direction, c’est un boys band. Et si le boy bande, madame sera heureuse.