Le Cactus : ces personnalités qui se rêvent en citoyen d'honneur d'une ville belge

Patrick Bruel a été fait citoyen d’honneur de la ville de Liège et cette nouvelle a incité d’autres personnalités à demander à recevoir cette distinction ailleurs en Belgique. Fabian Le Castel leur donne la parole dans le Cactus du 8/9.

Déjà citoyen donneur d’orgasmes, Rocco Siffredi se verrait bien citoyen d’honneur de la ville de Dour, car il l’est souvent. Jamel Debbouze, lui, a failli être honoré par Tervuren dont les Quatre Bras sont régulièrement paralysés. Quant à Franck Dubosc, c’est toute une région qui le voulait : la Campine. Il a finalement refusé parce qu’ils lui proposaient un maillot à l’effigie du coq flamand, mais il ne pouvait imaginer un coq avec un si gros bec.

Côté politique, Marine Le Pen se souvient que son père s’est vu proposer la citoyenneté de la ville de Beloeil. Mathieu Michel a pensé contacter la ville d’Ath car pour l’instant, lui et son frère n’y sont pas, raison pour laquelle on le surnomme Monsieur pas d’Ath. Et Nicolas Sarkozy, qui s’imaginait lui aussi citoyen d’honneur de Liège, aurait bien vu Jérôme de Warzée à Tilff pour que soient réunis Tilff et Tondu.