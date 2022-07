Le Cactus : Avoir un enfant n’est pas tous les jours facile, Sam vous parle de son burn-out parental

Dans Le Cactus du 8/9, Samuel Tits vous parle de son burn-out parental. Depuis que son enfant est né, plus rien n’est pareil dans sa vie, heureusement, son humour est toujours là.

Le burn-out parental, touche 200.000 parents en Belgique et en 3 mois, Samuel Tits est déjà dans les statistiques. Heureusement, après quelques mois, vous pouvez mettre votre enfant à la crèche. Mais attention, il faut s’y prendre un an avant pour l’inscrire. Le bon moment pour inscrire son enfant, c’est quand on ne l’a pas encore conçu.

Puis vient le moment où le bébé va dormir dans sa chambre et où pour se rassurer, on met 14 babyphones, l’équivalent d’une tour de contrôle. Mais avant, il faut endormir le petit, un moment particulièrement pénible, à coup de "Chuuuuutttt" qui peuvent durer des heures.

Viennent enfin les gens qui te donnent des conseils, le beau-frère et la belle-sœur qui n’ont pas d’enfants. Sam les appelle l’horoscope, on ne croit pas du tout ce qu’ils disent mais on écoute quand même.

"Il y a le pic des uns mois, deux mois, trois mois, … Et là, à mon avis le petit est dans le pic des trois mois c’est pour ça qu’il crie depuis que vous êtes arrivés, il cherche son sommeil. … Alors vous passez vos nuits ? Il cherche son rythme de sommeil."

Et en plus de mal dormir, quand on a un enfant, tout est plus fatigant. Pour aller acheter du pain, il faut prendre la poussette, le maxicosy, les langes, le body de rechange, du liquide physiologique, un suppo de Perdolan, etc.