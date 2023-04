Le Cactus : aux USA, les octogénaires au pouvoir

Joe Biden a annoncé se présenter à sa succession au poste de président, et Donald Trump va faire de même pour récupérer sa place perdue. Dans le Cactus du 8/9, des personnalités ont commenté la nouvelle au micro de Fabian Le Castel.

Nicolas Sarkozy regrette de ne pas être Américain, il aurait eu toutes ses chances. En plus on lui a trouvé tellement de casseroles que Carla le surnomme Maïté. François Hollande, lui, ne pense pas que ce soit possible de se représenter. Il a été élu par les sans-dents en France, alors qu’aux États-Unis on les élit.

Les deux candidats américains étant octogénaires, Abraham Simpson a décidé de lui aussi se présenter. Il sait que les marches du pouvoir sont longues à gravir, mais apparemment on peut le faire en Stana. En tant qu’ancien hippie, il compte militer pour la paix dans le monde, et son mouvement des vieux pour la paix a déjà un nom : Hospice and love.

Elio Di Rupo trouve intolérable que des vieux continuent à briguer les plus hautes places. Quant à lui, il n’est pas vieux puisqu’il apparaît tous les jours sur TikTok. Il a quand même déjà fixé sa date de départ à la retraite : juste après l’inauguration de la gare de Mons, ce qui lui laisse le temps pour cinq ou six mandats supplémentaires.