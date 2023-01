Le Cactus : après le permis de conduire, un permis trottinette ?

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur le renouvellement de nos permis de conduire, alors que 500.000 personnes ne seraient pas en règle.

Depuis 2010, la Belgique fait office de pionnière avec son permis en format carte de banque. La principale différence avec la version papier, c’est que le papier se décompose au bout de vingt ans, alors que celui sous carte résiste à l’usure du temps. C’est pourquoi il faut le changer tous les dix ans.

Les permis belges papier devront obligatoirement être changés en 2033. Déjà parce qu’il n’y aura plus de papier, puis parce qu’il n’y aura plus de voiture, et ensuite parce qu’il n’y aura plus de Belgique. En effet la Belgique est comme le permis papier, elle se déchire très facilement en deux.

Si vous roulez avec une carte périmée, vous risquez jusqu’à 16.000 euros d’amende. C’est tout à fait proportionné. Tout augmente, sauf les limitations de vitesse qui ont plutôt tendance à descendre. D’ailleurs, il vous en coûtera de toute façon 35 euros pour renouveler votre permis. Et 500.000 fois 35 euros, ça fait tout de même 17.500.000 euros. Avec cette somme, on peut déjà payer la moitié des indemnités de sortie du greffier du Parlement wallon.