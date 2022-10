Le Cactus : accompagnez Alexander De Croo au supermarché

Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur le reportage de nos confrères d’une chaîne privée qui ont interviewé Alexander De Croo dans un supermarché.

Tout le monde a vu ces images, un petit homme, dans un costume clair, écrasé par la solennité des lieux, mal à l’aise dans ce "Rendez-vous en terre Inconnue". Un reportage particulièrement dangereux pour le citoyen, ce genre d’initiatives pourrait donner des idées aux politiques. "Et ça, c’est quoi, par exemple ? Un caddie, Monsieur le Ministre ! Ah ? Et l’état perçoit une taxe de circulation, là-dessus ? Ah non ? Aaaah […] d’accord on va changer ça."

Mauvaise idée ce remake de "Vis ma vie de pauvre contribuable avec un salaire de mille six cents euros". Alexander De Croo a eu cette réflexion qui mérite de devenir culte : "Je ne fais pas mes courses moi-même, parce que, quand je les fais, ma femme n’est jamais contente de ce que je ramène". Pour Jérôme de Warzée, "Alexander, c’est un homme comme un autre, vous avez déjà vu les allées des supermarchés, c’est rempli d’hommes, le GSM collé à l’oreille avec leur moitié en ligne, qui disent qu’ils ne trouvent rien de ce qui est noté sur la liste de courses, et là, vous là tendez, l’oreille, et vous entendez : "Mais si, regarde, mieux, à côté des yaourts, à gauche !"".

Espérons que le Premier ministre pourra se faire le relais des difficultés des gens lors d’un prochain conseil européen car pour l’instant, il faut bien le reconnaître que l’Intermarché commun, c’est plutôt tous désuni contre la vie chère.