Le Cabaret Vert déprogramme Lomepal à la suite des accusations de viol à son encontre

Le Cabaret Vert a décidé de déprogrammer le rappeur français Lomepal qui devait se produire en tête d’affiche du festival le jeudi 17 août, a annoncé mercredi l’organisation.

Cette annonce fait suite à l’ouverture d’une enquête pour viol par le parquet de Paris après qu’une plainte a été déposée en 2020 pour des faits qui se seraient déroulés en 2017 à New-York. Antoine Valentinelli, de son vrai nom, a démenti les accusations sur ses réseaux sociaux.

"Le Cabaret Vert estime que la présomption d’innocence est un principe fondamental. À ce titre, il revient d’abord à la justice de faire, en toute indépendance, son travail", explique l’organisation du festival dans un communiqué. "Néanmoins le Cabaret Vert ne peut rester indifférent face aux émotions que suscite cette plainte et ce, conformément à ses valeurs." Les organisateurs assurent donc avoir cherché à "prendre la meilleure décision possible pour (sa) communauté, (ses) partenaires, (ses) bénévoles et l’ensemble de (ses) équipes".

Le Cabaret Vert estime que "la priorité est de laisser la justice réaliser son travail" et qu’un "temps de recul et de silence s’impose", justifie-t-il. Le nom de l’artiste qui viendra remplacer le rappeur sur l’affiche n’est pas encore connu, mais le festival assure y travailler "avec beaucoup d’énergie". Lomepal est connu notamment pour ses chansons "Yeux disent" et "Trop beau". Le chanteur est actuellement en tournée et s’est produit dimanche dernier à Cannes L’homme a démenti en bloc les accusations qui pèsent sur lui, se disant prêt à "répondre à la justice". La rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait révélé dans une publication sur Instagram le 19 juillet entendre depuis deux ans "des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal". "Toute l’industrie musicale est au courant", avait-elle dénoncé.