Le Cabaret du Moine à l’Abbaye de Villers-la-Ville

En plus d’être l’un des joyaux architecturaux de Belgique, le remarquable site de l’Abbaye de Villers-la-ville peut aussi se vanter d’être devenu un pôle culturel riche en événements ! Pendant deux semaines, c’est concerts, stand-up et spectacles pour une nouvelle édition du Cabaret du Moine. Un festival qui vous accueille dans un cadre historique unique : une splendide salle voûtée du 13e siècle. Avec ses murs en pierres apparentes, ses hauts plafonds, et sa grande cheminée, la salle romane est digne des Chevaliers de la Table ronde.

Il y aura de la magie, mais aussi une soirée swing avec une initiation au charleston, de la musique irlandaise et même du stand-up avec l’un des petits Belges les plus prometteurs : Sasha Ferra !

En tout, plus d’une vingtaine de spectacles… pas tous très catholiques !