Le Cabaret du Grand Braquet, un festival à vélo à Braine-Le-Comte

Chante la Jante… Bof, La bicyclette sonique… Mouais, Le tour de Braine en 80 notes… Pfff, Le vélo si rappeur… Non plus…

Le Cabaret du Grand Braquet, voilà un nom qui claque pour un festival itinérant à faire à vélo !

Le samedi 20 mai, ce sera l’occasion de tenter une expérience insolite mariant balade en vélo et concerts.

Les itinéraires entre les sites ont été concoctés par le Gracq de Braine-le-Comte qui vous fera découvrir la jolie campagne de la région. Les départs se feront en groupe.

Et si vous ne savez toujours pas rouler à vélo, il est possible d’y participer aussi. On peut ne venir qu’à un seul concert ou faire le parcours en courant pour les athlètes. Bref, tout est possible...