L'événement rassemble des "moustachus" aux commandes de vélos vintage ! Et cela au profit du Fonds Emile Salamon, de la Fondation Mont-Godinne et du Foyer Saint-François. La Vieille Boucle, c'est donc une course cycliste atypique, mais aussi un rallye des ancêtres, un rétro camping, un rétro tennis et aussi un cabaret !